'Yanlış bağlantı': Kağıtları yere fırlattı

CNN Türk'te yanlış bağlantı kurulması nedeniyle Ankara muhabiri Serhat Dal, duruma sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlatması kameralara yansıdı

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, canlı yayında yanlış bağlantı yapılmasına tepki göstererek elindeki kağıtları yere attı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının yanı sıra Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündeminin yayın akışında olduğu CNN Türk'te, enflasyon rakamlarına dair son dakika gelişmesi ile birlikte yayında karışıklık yaşandı.

Sunucu, CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal'a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarını sorunca muhabir Dal, “Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız” dedi. Serhat Dal, daha sonra duruma tepki göstererek elindeki kağıtları yere fırlattı.