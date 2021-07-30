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Yangının ardından Manavgat'ın yürekleri sızlatan son hali

Manavgat'ta çıkan orman yangınının ardından evler küle döndü.

2021-07-30 15:50:37
Doğu Anadolu fidanlarla yeniden yeşeriyor

Doğu Anadolu fidanlarla yeniden yeşeriyor

Ağaçların bölgelere göre yayılış alanlarının bulunduğunu aktaran Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, şunları kaydetti: “Burası genellikle karasal iklime sahip ve yağış azdır. Dolayısıyla yağış az olduğu için arazide fidan dikiminde başarılarınız daha zor oluyor. Biz mevcut ormanlarımızda fidan dikiminden çok gençleştirmeye gidiyoruz. Fidanları da götürüp araziye dikiyoruz. Su açığını da kapatmak için arazide fidana yılda en az iki üç defa bakım yapıyoruz. Şartlar zor ama biz de kendimizi buna göre hazırlıyoruz ve ona çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Ormanlarımızı, ağaçları terk etmiyoruz. Her dönemde bakımını yapıyoruz.”
Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 57'si kontrol altında

Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 57'si kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.' diyerek, yangınların 57'sininin kontrol altına alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını, müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Ülke genelindeki yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, '3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.' dedi.
Alevlerin arasında ekiplere su taşırken öldü

Alevlerin arasında ekiplere su taşırken öldü

Marmaris'teki orman yangınında bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, 'Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin.' sözleri dikkati çekiyor. İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, 'Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala.' ifadesini kullanıyor.
Aslana bir çırpıda yem olan domuz

Aslana bir çırpıda yem olan domuz

Arkaları dönük iki domuza yaklaşan aslan avını bir çırpıda yakalıyor.
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