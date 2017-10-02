02.10.2017 11:45:26

İzmir'in ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nın genel klasmanında kadınlarda Çekya, erkeklerde ise Belarus birinciliğe ulaştı.

Kültürpark Fuar Alanı ve Atatürk Stadı'nda kule tırmanma,100 metre, 4x100 metre ve motopomp kategorilerinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda ilk üç sırayı Çekya, Rusya ve Kazakistan alırken, erkeklerde ilk üç Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan oluştu.

Uluslararası Yangın ve Kurtarma Sporları Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Andrey Kalinin, yaptığı açıklamada, İzmir'deki misafirperverlik ve sıcakkanlılık için teşekkür ederek, "İtfaiye spor yarışlarında kimse kaybetmez, dostluk kazanır. Bu şampiyonada altın harflerle 'dostluk' yazıldı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın bayrağı 2018'de organizasyona ev sahipliği yapacak Slovakya'ya geçti.