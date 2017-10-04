Yangın söndürme tüplerinde uyuşturucu
Yangın tüplerinde uyuşturucu sakladığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.
04.10.2017 18:29:10
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Geçtiğimiz cuma günü Ulus Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla polis ekipleri, yurt dışından gelen bir TIR' daki yangın söndürme tüplerini otomobillerine taşıyan 2 kişiyi gözaltına aldı.