Yangın 30 dakika sürdü ama... 40 dönüm arpa kül oldu!

Site sakinlerinden Ahmet Taşçı, dumanları görerek ekiplere yardım ettiğini ifade ederek, "Ben evde oturuyordum, dumanı gördüm. Uzaktan da itfaiye sesi geliyordu. Hemen olay yerine koştum. İlk etapta rüzgar ters istikametteydi ama bir anda rüzgar yön değiştirdi, evlere doğru gelmeye başladı. İtfaiye gelince onların hortumuna yardımcı olduk. Yangın yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü” dedi.