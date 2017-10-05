Yanal, savunmadaki karışıklığı giderecek

05.10.2017 12:14:25

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Süper Lig'de bu sezon hücum zenginliği yaşayan, savunmada ise tam bir kabus sezonu geçiren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, lige verilen milli arada defanstaki kafa karışıklığını gidermeye çalışacak.Süper Lig'de yoluna 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle devam eden Trabzonspor'un, hücum bölgesinde yaşadığı zenginlik savunma bölgesinde ise tam bir kabusa dönmüş durumda. Ligde oynadığı 7 maçta 16 gol atıp 15 gol yiyen Karadeniz ekibi tarihinin en gollü dönemini yaşıyor. 18 gol atan lider Galatasaray'dan sonra en çok golü atan Trabzonspor, savunmada ise en çok gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Zirve yolunda savunma bölgesinde yaşadığı zafiyetlerden dolayı önemli puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, lige verilen milli arada defansta yaşanan problemler üzerinde duracak.ÖNCELİK SAVUNMATrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazar günü Katar'ın Al Sadd takımı ile oynanacak olan hazırlık maçında ve sonrasında Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan T.M. Akhisarspor maçı hazırlıklarında savunma kurgusu üzerinde duracak. Arka dörtlüde ve orta saha kurgusu arasında bir dizi değişiklik yapmayı planlayan deneyimli teknik adam, her maçta gol yiyen takımının bu sorununu gidermeye çalışacak.YANAL, GEÇEN SEZONU HATIRLATTITrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon ikinci yarısında takım savunmasında yakaladıkları başarıyı ve çıkışı hatırlattı. Defans zaaflarını bitirmeleri gerektiğini oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam, oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.(Gökmen Şahin/İHA)