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Yan bakma kavgasında 3 yaralı!

Maltepe'de bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüşürken, silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçen Pazar 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranın önünde karşılaşan alkollü iki grup arasında yan bakma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp etmeye başladı. Bir süre sonra Şahin G. elindeki silahla havaya ateş etti. Bu sırada Olcay Ş. ise Burak Karabacak'a ateş ederek yaralanmasına yol açtı.

2021-07-08 16:14:42
AKINCI TİHA'dan Türk havacılık tarihinin rekoru

AKINCI TİHA'dan Türk havacılık tarihinin rekoru

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
Suriye’ye yeni bir şehir

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İHH İnsani yardım Vakfı, QatarCharity kurumu iş birliğiyle Suriye kuzeyinde bulunan Azez çevresinde “El Emel Kenti” adıyla yeni yerleşim yerinin temellerini attı.
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Dünya yetimleri biz bekler

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