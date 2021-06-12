Yalova'da müsilaj temizliği
Çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, “4 günde toplam 412 metreküp müsilaj temizliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, 'Sadece bugün 254 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık kabul gemisi hem deniz süpürgeleri hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizleme işlemimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde de görevli kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalemizi ona göre yoğunlaştırıyoruz. Bugünden sonra merkezdeki balıkçı barınağında müsilaj dağılmazsa orada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' diye konuştu.