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Yalova'da müsilaj temizliği

Çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, “4 günde toplam 412 metreküp müsilaj temizliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, 'Sadece bugün 254 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık kabul gemisi hem deniz süpürgeleri hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizleme işlemimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde de görevli kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalemizi ona göre yoğunlaştırıyoruz. Bugünden sonra merkezdeki balıkçı barınağında müsilaj dağılmazsa orada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' diye konuştu.

2021-06-12 08:42:49
Diyarbakır anneleri kararlı

Diyarbakır anneleri kararlı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 647. gününde sürüyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 7 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Üçdağ, 'Doğru adresteyim. Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi. Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüzdür. Keşke onun rüyasına bir gün girebilseydim de benim ne yaşadığımı da bilseydi. Orası senin yerin değil. Gel teslim ol. Onlara hizmet etme. Ben seni HDP ve PKK'ya büyütmedim. Yuvana dön.' şeklinde konuştu. Oğlu Yavuz için eylem yapan baba Nihat Çağmar da evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Evladını HDP'nin götürdüğünü söyleyen Çağmar, oğluna şöyle seslendi: 'Sen de gel, bize katıl. Onlara inanma. Evine geri dön. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teslim ol.'
PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık

PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık

PKK’lı Murat Karayılan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Şafak’ta yer alan haberde PKK'lı Karayılan kamera karşısına geçerek, TSK operasyonlarının dayanılmaz hale geldiğini itiraf ederek terör örgütü PKK'ya destek çağrısında bulundu. 'Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar.' diye konuşan Karayılan’ın, 'Rica ediyorum bizi rahat bıraksınlar. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış. Durun artık bizi rahat bırakın, herkese sesleniyorum sessiz kalmayın' sözleriyle yalvardığı görülüyor
12 Yaşında 90 Koyuna Bakan Çocuk: Yemi Bu Kadar Pahalandıracak Ne Yapıyorsunuz?

12 Yaşında 90 Koyuna Bakan Çocuk: Yemi Bu Kadar Pahalandıracak Ne Yapıyorsunuz?

Şevki isimli 12 yaşındaki çocuk 90 koyuna bakıyor... Çaydaki pislik nedeniyle 3 koyununu kaybettiğini söyleyen Şevki yetkilere seslendi!
Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat kaydedildi

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat kaydedildi

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi. Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, 'Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum.' dedi.
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