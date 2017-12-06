Yalçın: Filistin ve Kudüs halkının yanındayız

06.12.2017 15:21:34

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat programına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Ordu'da il teşkilat programına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öncesinde de idari ve mülki makamlara ziyaretlerde bulundu.

Ali Yalçın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"ASLA KABUL EDİLEMEZ"



Yalçın, “Kudüs'e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım İşgale yönelik sergilenen maksatlı hareketler asla kabul edilemez. Memur-Sen olarak buna direnmek bir anlamda varlık nedenimizdir. Mazlum Filistin halkının ve Kudüs'ün sonuna kadar yanındayız” dedi.

FİLİSTİN VE KUDÜS HALKININ YANINDAYIZ



ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Yalçın, “Kudüs'e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım İşgale yönelik sergilenen maksatlı hareketler asla kabul edilemez. Memur-Sen olarak buna direnmek bir anlamda varlık nedenimizdir. Mazlum Filistin halkının ve Kudüs'ün sonuna kadar yanındayız” dedi.

Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küresel emperyalizmin ülkemize karşı bilinçli saldırıları, ABD'nin Türkiye'de siyasi ve ekonomik kriz çıkarmak için yaptığı bilinçli hamleler, oltasına takılan içerdeki bazı yapıların ufuksuz duruşları, milletimizi yıldırmamalı, aksine sorumlu kılmalıdır.”

Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Küresel emperyalizmin ülkemize karşı bilinçli saldırıları, ABD'nin Türkiye'de siyasi ve ekonomik kriz çıkarmak için yaptığı bilinçli hamleler, oltasına takılan içerdeki bazı yapıların ufuksuz duruşları, milletimizi yıldırmamalı, aksine sorumlu kılmalıdır."







Yalçın ayrıca konuşmasında şu konulara da değindi:

GEÇMİŞTEKİ ALGILARI YIKTIK



Memur-Sen öncesinde sendikacılığın ideolojik kalıplaşmalarla insanları etiketlediğini kaydeden Yalçın, “Bu tarz kalıplarla insanlar etiketlendi, ayrıştırıldı. Oysa bizler, ideolojik değil, idealist sendikacılık ve değerler sendikacılığıyla bu algıları yıktık, emeğin değerinin yükseltildiği yeniden tanımlanmış akademik bir sendikacılığa önderlik ettik” diye konuştu.

Duruşlarının kendi değerlerinin bir sonucu olduğunu belirten Yalçın, “İşimiz gereği olaylara dilimizle müdahale ediyoruz, eliyle müdahale etme yetkisi idari makamlardadır. Ancak kalbiyle buğz edenler, örgütsüz kitlelerdir ve fazla bir hükümleri bulunmuyor. Evde oturup duvarları dövmek, dişleri sıkmak yeterli değil, gelin örgütlü yapılarımızı kuvvetlendirelim. Memur-Sen, örgütlü gücüyle oluşturduğu bereketle kazanımlarını artırdı, artırmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

TAŞERONLARIN KADROYA ALINMASI SEVİNDİRİCİ



Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Taşeron sorununda sevindirici mesajların verildiğini aktaran Yalçın, “Bugün bizim için önemli, Türkiye'de taşeronların kadroya alınması gibi bir güzelliği yaşıyoruz. Çalışma hayatı açısından büyük bir sorun haline dönüşen taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile olumlu bir noktaya evirilmiştir. Aynı zamanda kamu görevlileri sendikacılığı olarak 4/C'liler bizim sorumluluk alanımız içerisinde bulunan ve üçüncü dönem toplu sözleşmede karar altına aldığımız bir konuydu, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da bu çalışanların 4/B kadrosuna alınacağını kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu durum da son derece sevindiricidir” diye konuştu.