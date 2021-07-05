Yakıt deposunda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi

O fırının işletmecisi konuştu

Van’ın Erciş ilçesinde, personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı, tepki çeken görüntülerin ardından fırın işletmecisi Mehmet Matur (42), 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu söyledi. Matur, 'Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. Bunun fırınımıza yönelik kumpas olduğunu düşünüyoruz' dedi.