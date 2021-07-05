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Yakıt deposunda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında 'X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı'na sevk edildi. Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

2021-07-05 13:47:38
Otogarda 'Sinovac ve Biontech' diye bağıran sağlıkçı hakkında soruşturma

Otogarda 'Sinovac ve Biontech' diye bağıran sağlıkçı hakkında soruşturma

Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında 'Sinovac ve Biontech' diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
O fırının işletmecisi konuştu

O fırının işletmecisi konuştu

Van’ın Erciş ilçesinde, personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı, tepki çeken görüntülerin ardından fırın işletmecisi Mehmet Matur (42), 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu söyledi. Matur, 'Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. Bunun fırınımıza yönelik kumpas olduğunu düşünüyoruz' dedi.
Semt pazarında saç saça baş başa kavga

Semt pazarında saç saça baş başa kavga

Beyoğlu'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eminönü'nde ortalık savaş alanına döndü, esnaf kavgası kamerada

Eminönü'nde ortalık savaş alanına döndü, esnaf kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü.
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