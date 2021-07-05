Yakıt deposunda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında 'X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı'na sevk edildi. Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.