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Yakın Doğu 'Süper Kupa' için Dynamo Kursk ile karşılaşıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague ile Eurocup'ın şampiyon takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa karşılaşmasında Rus ekib

Yakın Doğu 'Süper Kupa' için Dynamo Kursk ile karşılaşıyor
04.10.2017 13:58:45
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague ile Eurocup'ın şampiyon takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa karşılaşmasında Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşı karşıya gelecek.

FIBA Eurocup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile FIBA Euroleauge şampiyonu Dynamo Kursk'un mücadele edeceği Süper Kupa müsabakası, Rusya'nın Kursk şehrinde yarın saat 19.00'da Kursk Spor Concert Complex'de gerçekleşecek.

2016-2017 sezonunda Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Eurocup ve Türkiye Ligi şampiyonluklarıyla sezonu üç kupa ile kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Süper Kupa finalini de kazanması durumunda hem 4. kupasını müzesine götürecek hem de hiçbir Türk takımının başaramadığı bir ilki gerçekleştirecek.

Geçen sezon yakaladıkları başarıyı devam ettirmek isteyen ve yeni kupalar hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi, yoğun bir hazırlık dönem geçirirken, yeni transfer ettiği oyuncular da Süper Kupa finalinde ilk kez forma giyecek. Ancak WNBA'de Los Angels Sparks forması giyen yeni transfer Jantel Lavender ise takımının WNBA final mücadelesine devam ettiği için Süper Kupa mücadelesinde yer alamayacak.

İlk olarak 2009 yılında oynanan Süper Kupa'yı bugüne kadar, UMMC Ekaterinburg, Spartak Moskova Region, Perfumerias Avenida, ZVVZ USK Praha gibi takımlar kazanma başarısını gösterdi.

KALAYCIOĞLI: BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Yeni hedeflerle sezona başladıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ilk hedeflerinin Dynamo Kursk'u yenerek Süper Kupa'yı kazanmak olduğunu söyledi.

Rus takımıyla yapacakları mücadeleyi değerlendiren Kalaycıoğlu, "Süper Kupa'yı kazanarak daha önce hiçbir Türk takımının başaramadığı bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Dynamo Kursk'un geçen yılın Euroleauge şampiyonu olduğunu hatırlatan Zafer Kalaycıoğlu, "Uzun süredir yatırım yapan çok iyi bir takım. Hemen hemen her yıl final four'a kalıyorlar. Kolay bir mücadele olmayacak. WNBA'de devam eden play-off final serisinden dolayı Los Angeles Sparks'da forma giyen oyuncumuz Jantel Lavender ve onların bir oyuncusu Nneka Ogwumike bu maçta olmayacak. Biz bunu hesaba katarak hazırlıklarımızı yaptık. Olması gereken mücadeleyi sahada ortaya koyabilirsek Süper Kupa'yı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Kazandığımız takdirde ilk kez bir Türk takımı Süper Kupa'yı kazanmış olacak. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bunu başarmak bizim için yeni bir mutluluk ve gurur kaynağı olacaktır. Oyuncularımıza başarılar diliyorum ve onlara güveniyorum" şeklinde konuştu.

"MÜDAFAAMIZ BELİRLEYİCİ UNSUR OLACAK"

Dynamo Kursk'un iyi bir kadroya sahip olduğunu da aktaran Kalaycıoğlu, "Euroleague şampiyonu olmak kolay değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadar tutkulu oynadıklarını biliyoruz. Takımda birçok deneyimli oyuncuları var. Bizim için Angel McCoughtry durdurulması gereken bir isim ve önemli bir oyuncu. Bu yıl vücudunu dinlendirmek için WNBA oynamayı reddetti. Türkiye'de uzun bir süre oynadığı için takip edildiğinin farkında olan bir oyuncu ve maça iyi konsantre olacaktır. Maçın belirleyici unsuru müdafaamız olacak. Maksimum performansla oynayarak kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk toplumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Zafer Kalaycıoğlu, bunun için de çok çalışmaya devam edeceklerini ve kendilerine sunulan olanakları en iyi şekilde değerlendireceklerini dile getirerek sözlerini tamamladı.

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