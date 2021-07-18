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Yakın çekim ile çivinin kopma anı

Kerpeten ile kesilen çivinin yakından çekilmiş görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı

2021-07-18 21:25:14
Araba lastiğinin içinde adrenalin dolu anlar

Araba lastiğinin içinde adrenalin dolu anlar

Araba lastiğinin içine binen genç arkadaşları tarafından rampadan aşağı itildi. Kılpayı arabanın altında kalmaktan kurtulan genç izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
TÜBİTAK'tan Made in Türkiye 'süper alaşım' cihazı

TÜBİTAK'tan Made in Türkiye 'süper alaşım' cihazı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.
Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Harekâtı'na asırlık vesikalar müzayedeye çıktı

Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Harekâtı'na asırlık vesikalar müzayedeye çıktı

Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren 1854-1974 yılları arası mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi vesikalardan oluşan 3 bin 250 parça, Ankara'da müzayedeye çıktı. Türkiye'de salon ya da kataloglu ilk kez düzenlenen ve hazırlıklarına 4 yıl önce başlanan müzayede, koleksiyoncu Korkut Erkan'ın kendi koleksiyon ve kaynaklarının yanı sıra çeşitli koleksiyoncuların ve ailelerin katkısıyla Çankaya'da bir otelde gerçekleştirildi. Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı'nın hatıratı, Sultan Abdülhamit'in Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Fransızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi gibi tarihi vesikaların yer aldığı müzayedede 3 bin 250 parça satışa çıkarıldı.
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