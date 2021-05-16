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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı: Yaralılar var

Kudüs'ün Shuafat Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler, uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

2021-05-16 23:54:44
Filistinli çocuk yaşadığı acıları rap şarkı ile dünyaya haykırdı

Filistinli çocuk yaşadığı acıları rap şarkı ile dünyaya haykırdı

Filsitinli çocuk İsrail'İn saldırıları sonucu enkaza dönen evlerinde önünde yaşadığı acıları rap bir şarkı ile anlattı.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Ölü ve onlarca yaralı var

İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Ölü ve onlarca yaralı var

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev’deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 132’ye yükseldiği aktarıldı.
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