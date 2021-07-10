Yağan yağmuru sığınaklarından izleyen zürafa ailesi
Şiddetle yağan yağmurdan korunmak için sığınakların saklanan zürafa ailesinin sevimli halleri...
Şiddetle yağan yağmurdan korunmak için sığınakların saklanan zürafa ailesinin sevimli halleri...
Ömer Halisdemir'in 'Ben Ömer' belgeseli geliyor!
15 Temmuz’un simge isimlerinin başında gelen kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in hayatı ‘’Ben Ömer’’ adıyla belgesel oldu. Niğde Çukurkuyulu astsubay Ömer Halisdemir’i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı: ‘’Ben Ömer.’’ Yönetmen Mesut Gengeç’in 2,5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul’da gerçekleşti. Belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak.
Evlat nöbetindeki anne: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerden Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un teslim olduğu haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında öğrendi. Akkuş, kızını kazandığını belirterek, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında 'Songül teslim olmuş mu?' diye sordum. O da bana 'Teslim olmuş' dedi. Mutlu haberi ondan aldım. Çok şükür bugünlere, otura otura kazandık' dedi.
Diyarbakır annelerinden Erdoğan'a: 'Senin sayende güçlüyüz'
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde, 'Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de.' dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaretinde kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.