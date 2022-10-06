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Yabancı Sınırlaması Kaldırılacak! Salim Manav, Cem Arslan ile Timetürk Spor'un Konuğu Oldu!

Spor medyasının gülen yüzü, gazeteci Salim Manav, Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu. Sosyal medyada sıkça viral olan videolarından bahsederken Adana Demirspor hakkında fikirlerini de dile getiren Salim Manav, tek kelime soru cevap bölümünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

2022-10-06 19:55:27

Spor medyasında uzun yıllardır aktif olarak görev yapan gazeteci Salim Manav, Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu. Sosyal medyada sıkça viral olan videolarından bahsederken Adana Demirspor hakkında fikirlerini de dile getiren Salim Manav, tek kelime soru cevap bölümünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sports Digitale'de yakın geçmişte yayınlanan bir videoda ''Arabistan'dan güçlü dönen 2 kişi var birisi annem diğeri Josef De Souza'' açıklaması ile gündeme gelen Salim Manav, Galatasaray'dan Lucas Torreira'ı kendi mahalle sakinlerinden Berber Muhammed'e benzettikten sonra bir hayli ses getirmişti.

Gazetecimiz Cem Arslan'ın ''Adana Demirspor bu yılı ligde nasıl devam ettirecek?'' Sorusuna bu yıl ADS'nin en azından Uefa Konferans Ligi'ne katılacağını düşündüğünü dile getirdi. Spor medyasında uzun yıllardır yer alan Salim Manav, bu alanda yaşadığı zorlukları ve kariyerindeki kırılma anlarını da Timetürk'te anlattı.

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