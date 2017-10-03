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'Yabancı oyuncu fazlalığı bir sorun'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu:'Hem kulüp hem de milli takımda uzun yıllar forma giyecek bir jenerasyon oluşturmak istiyoruz'- Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Bertomeu:'FIBA ile probleme çözüm bulmaya çalışıyoruz'

'Yabancı oyuncu fazlalığı bir sorun'
03.10.2017 13:56:51
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hedeflerinin hem kulüp hem de milli takımda uzun seneler forma giyecek bir jenerasyon yetiştirmek olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türkiye'nin basketboldaki birlikteliğini artırmak istediklerini belirterek, "Federasyon olarak kurduğumuz profesyonel ekiple iyi bir hava yakaladık. Sıkıntıları bilerek bu göreve geldik. Yabancı oyuncu fazlalığı bir sorun. Hem kulüp hem de milli takımda uzun yıllar forma giyecek jenerasyon oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki bazı takımların altyapılarının olmadığını aktaran Türkoğlu, "Kulüplerle iş birliği yaparak bu eksikliği giderdik. Altyapı çok önemli. Bu konuda kulüplerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. 18-22 yaş arasındaki gençler takımlarında yeterince süre alamıyor. Kurduğumuz Basketbol Gençler Ligi'nde 2000-2001 doğumlu oyuncuların, kendilerinden büyüklerle aynı sahada yer almalarını, tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedefledik." diye konuştu.

Basketbol ekonomisinin sadece federasyon üzerinden düşünülmesinin doğru olmadığını dile getiren Türkoğlu, "İş ortaklarımız var. Pazarlama anlamında iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Kulüplere, pazarlama ekibi kurma zorunluluğu getirdik. Sponsorluk sürecinin de bir ekip tarafından yürütülmesi gerektiğini belirttik. Amacımızı hem kulüplerin gelirlerini artırmak hem de basketbolu ülkenin her yerine yayabilmek. Sponsor olmadan belli bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Devletimiz bize destek sağlıyor ama kurumlarla yapılan iş birlikteliği süreci olumlu yönde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi ve 2019 FIBA Dünya Kupası Eleme maçlarının çakışacak olması nedeniyle taraflar arasında yaşanan sıkıntıya da değinen Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Takvim sıkıntısı hassas bir süreç. İki tarafın da haklı yönleri var. Ülke federasyonları olarak bu süreçte yer almak bizi üzüyor. THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız var. İki tarafla da ilişkilerimizi üst seviyede tutmak istiyoruz. Hiçbir tarafın zarar görmemesini diliyoruz. Umarım problem bir an önce çözülür. Oyuncuların milli takımlarında oynamasını istiyoruz. Milli forma kutsaldır. Zamanı geldiğinde herkes bunun farkına varacaktır."


- Bertomeu: "FIBA ile çözüm bulmaya çalışıyoruz"


Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Eleme maçları ile aynı ana denk gelmesine ilişkin, "FIBA ile ortak hareket ederek bu probleme çözüm bulmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Kupası eleme maçlarının programı nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncuların milli takımda oynayamama tehlikesi yaşadığını vurgulayan Bertomeu, "Kısa dönemde değişik ihtiyaçlarımız olabilir ama milli takımlardan bahsettiğimiz zaman önemli. En iyi oyuncuların milli takımda oynaması gerek. FIBA'nın takvimi uygun değil. Futbolda başarılı olan formüllerin işe yarayacağını düşünüyoruz. Onlar hafta arasında maç yapıyor. Milli karşılaşmalar yazın da oynanabilir. Oyuncuların da dinlenmesi gerek. Eğer böyle olursa oyuncular da dinlenemeden sezona başlıyor. Bu da zorluk çıkarıyor. FIBA'yı ikna etmeye çalışıyoruz." diye görüş belirtti.

Basketbolda, göreve geldiği 2000'den bu yana çok şey değişiklik olduğunu anlatan Bertomeu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor endüstrisinde 2000'den bu yana muazzam değişiklikler oldu. 2000'lerin ortasında yaşanan ekonomik kriz basketbolu da etkiledi ama basketbol ekonomisi o yıllara göre büyüdü ve gelişti. Medya yayın hakları ve sponsorluk gelirleriyle kulüp bütçeleri 3 kat arttı. Dijital alan, basketbolda büyümenin temeli olacak. Bu çevreden faydalanmamız gerekiyor."


- "Dörtlü Final, 203 ülkede yayınlandı"


Bartemou, basketbolun Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) ibaret olmadığını kanıtlamak istediklerini kaydetti.

Avrupa'da da basketbolun üst düzeyde oynandığını belirten Bertomeu, "Son olarak İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final, 203 ülkede yayınlandı. Bu bir rekordu. Bunun için gururluyuz. Amacımız, Avrupa basketbolunu güzelliğini her yere yayabilmek." şeklinde konuştu.

ULEB Avrupa Kupası hakkında da açıklamalarda bulunan Bertomeu, "Çok önemli bir organizasyon. Kulüplerin THY Avrupa Ligi'nin parçası olabilmesi için önemli bir platform. Rekabeti korumak istiyoruz. Yayın haklarının iyileştirilmesi konusunda adımlar atıldı. Geçen yıl yaşanan sıkıntı çözüldü. Şu anda hak eden kulüplerin ULEB Avrupa Kupası'nda oynama hakkı var. Geçen yıl yaşanan sıkıntı çözüldü. Genç oyuncuların gelişim gösterebilecekleri bir platform." ifadelerini kullandı.

Bertomeu, yeni sezonda daha başarılı olmayı hedeflediklerini kaydederek, "Daha fazla sorumluluğumuz var. Bize yardımcı olan ortaklar önemli. Geçtiğimiz yıl, rekabet açısında en iyisiydi. Televizyon ve dijital yayınlarda daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu sezon daha güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.




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