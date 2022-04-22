WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de işletmeler için bir özellik üzerinde çalışıyor. (TRT Haber) 22.04.2022 16:01:38 WhatsApp, işletme profillerini geliştirmek için kapak fotoğrafları oluşturma özelliğini serbest bıraktıktan sonra, işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor. 1 WhatsApp'ta işletme hesapları için 'Bağlı Cihazlar' bölümü yeniden tasarlanacak ve bu bölüme abonelik planı eklenecek. 2 Yeni özellik sayesinde aynı WhatsApp Business hesabı 4 farklı cihazda açılabilecek. 3 Bu sayede bir işletmedeki dört kişi, tek bir hesap üzerinden aynı kişi ile iletişime geçebilecek. 4 10 CİHAZA KADAR DESTEK VEREBİLECEK Normal şartlarda 4 cihaza kadar destek verecek olan yeni özellik, ücretli abonelik ile 10 cihaza kadar destek sunabilecek. 5 WhatsApp'ın söz konusu ücretli abonelik için farklı özellikler de getireceği ancak şu an için bu özelliklerin erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi. 6