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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de işletmeler için bir özellik üzerinde çalışıyor. (TRT Haber)

WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor
22.04.2022 16:01:38
WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

WhatsApp, işletme profillerini geliştirmek için kapak fotoğrafları oluşturma özelliğini serbest bıraktıktan sonra, işletme hesaplarına ek özellikler sunmak için isteğe bağlı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.

 
 
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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

WhatsApp'ta işletme hesapları için 'Bağlı Cihazlar' bölümü yeniden tasarlanacak ve bu bölüme abonelik planı eklenecek.

 
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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

Yeni özellik sayesinde aynı WhatsApp Business hesabı 4 farklı cihazda açılabilecek.

 
 
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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

Bu sayede bir işletmedeki dört kişi, tek bir hesap üzerinden aynı kişi ile iletişime geçebilecek.

 
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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor
10 CİHAZA KADAR DESTEK VEREBİLECEK
 

Normal şartlarda 4 cihaza kadar destek verecek olan yeni özellik, ücretli abonelik ile 10 cihaza kadar destek sunabilecek.

 
 
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WhatsApp'a ücretli abonelik geliyor

WhatsApp'ın söz konusu ücretli abonelik için farklı özellikler de getireceği ancak şu an için bu özelliklerin erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.

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