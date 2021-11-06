WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu WhatsApp, güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda birçok değişiklik yapılmış olacak. 06.11.2021 19:05:33 Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu. 1 Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik: WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek. 2 Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek. Bu özellik daha önce mobil versiyonda da kullanılıyordu. Ancak masaüstünde ilk kez kullanılmaya başlanacak. 3 İkinci bir özellik ise sticker yanı çıkartmalarla alakalı olacak. 4 Kullanıcılar mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alacak.Önerilen çıkartmaları seçerek yazışmalar çok daha hızlı şekilde ilerleyebilecek. 5 Diğer bir özellik ise daha önceden aslında mobil uygulamalarda olan bir özellik.Uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi diğer bir özellik olarak açıklandı. 6 Ayrıca kullanıcılara gelen diğer bir özellik çok kullanışlu... Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.Söz konusu bu özellikle beraber masaüstüne gelen bağlantı linklerinin önizlemesi kullanıcılara sunulacak. 7 Aynı zamanda kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.Güncellemeyle düzenlenen diğer bir özellik ise herkesten sil özelliği... 8 Herkes için sil özelliği daha önceden sınırlı bir süre için yapılıyordu. Ancak yeni güncellemede bu değişiyor.‘Herkes için sil' özelliğinin süresini sınırsız yapacağı da gelen özellikler arasında duyuruldu. kaynak:CNNTÜRK 9