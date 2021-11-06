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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

WhatsApp, güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda birçok değişiklik yapılmış olacak.

WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu
06.11.2021 19:05:33
WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu.

 

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik:
 
WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek.

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek.
 

Bu özellik daha önce mobil versiyonda da kullanılıyordu. Ancak masaüstünde ilk kez kullanılmaya başlanacak.

3
WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

İkinci bir özellik ise sticker yanı çıkartmalarla alakalı olacak.

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Kullanıcılar mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alacak.

Önerilen çıkartmaları seçerek yazışmalar çok daha hızlı şekilde ilerleyebilecek.

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Diğer bir özellik ise daha önceden aslında mobil uygulamalarda olan bir özellik.

Uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi diğer bir özellik olarak açıklandı.

6
WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Ayrıca kullanıcılara gelen diğer bir özellik çok kullanışlu... Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

Söz konusu bu özellikle beraber masaüstüne gelen bağlantı linklerinin önizlemesi kullanıcılara sunulacak.

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Aynı zamanda kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.

Güncellemeyle düzenlenen diğer bir özellik ise herkesten sil özelliği...

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WhatsApp 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Herkes için sil özelliği daha önceden sınırlı bir süre için yapılıyordu. Ancak yeni güncellemede bu değişiyor.

‘Herkes için sil' özelliğinin süresini sınırsız yapacağı da gelen özellikler arasında duyuruldu. kaynak:CNNTÜRK

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