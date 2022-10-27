Wagner'in patronu diyor ki: Yanlış yaptın Putin!

Öte yandan Rusya'ya İHA/SİHA satmakla eleştirilen İran'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya Ukrayna savaşından önce silah sattıklarını söyleyerek, “Rusya'nın İran'a ait SİHA'ları kullandığı netlik kazanırsa buna kayıtsız kalmayacağız” ifadelerini kullandı. İddiaların araştırılmasını da isteyen Abdullahiyan, “İran ve Ukrayna taraflarından oluşan uzman bir ekip ile ortak bir toplantı yapılmasına ve Ukrayna'nın elinde bulunan tüm kanıtları sunmasına hazırız” dedi.