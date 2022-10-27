Wagner'in patronu diyor ki: Yanlış yaptın Putin! Rus paralı asker şirketi Wagner Group’un sahibi milyoner iş insanı Yevgeni Prigozhin’in, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşın yanlış yönetildiğini söylediği öne sürüldü. 27.10.2022 16:56:11 Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ABD merkezli Washington Post, kimliğini açıklamayan Amerikalı iki üst düzey yetkilinin iddialarına yer verdi. Haberde, Prigozhin'in Putin'le iletişime geçerek savaşta Rus ordusunun yanlış yönetildiğini ve cephede hatalar yapıldığını söylediği savunuldu. 1 Ayrıca Prigozhin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nın fazlasıyla Wagner'den yararlanmasına rağmen bunun karşılığında gruba gerekli finansman ve kaynakları sağlamadığından şikayetçi olduğu da öne sürüldü. 2 Wagner'in kurucusuyla Rus liderin ne zaman görüştüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Prigozhin, söz konusu iddiaları yalanlayarak, Putin'le görüşmediğini ve Ukrayna savaşında Rus ordusunun yönetilme şeklini eleştirmediğini savundu. 3 İRAN'DAN FARKLI ÇIKIŞ! Öte yandan Rusya'ya İHA/SİHA satmakla eleştirilen İran'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya Ukrayna savaşından önce silah sattıklarını söyleyerek, “Rusya'nın İran'a ait SİHA'ları kullandığı netlik kazanırsa buna kayıtsız kalmayacağız” ifadelerini kullandı. İddiaların araştırılmasını da isteyen Abdullahiyan, “İran ve Ukrayna taraflarından oluşan uzman bir ekip ile ortak bir toplantı yapılmasına ve Ukrayna'nın elinde bulunan tüm kanıtları sunmasına hazırız” dedi. 4