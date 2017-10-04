Voleybol: Toplu sonuç
Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapıldı
04.10.2017 22:03:59
Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı.
Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
Halkbank-Beşiktaş: 3-0
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-İnegöl Belediyespor: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango: 3-0
Arkas Spor-Ziraat Bankası: 1-3
Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
Halkbank-Beşiktaş: 3-0
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-İnegöl Belediyespor: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango: 3-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Arkas Spor-Ziraat Bankası: 1-3