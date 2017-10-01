Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

01.10.2017 23:39:26

Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2017 Balkan Kupası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Belediyespor, Bosna Hersek'in Gradacac şehrinde düzenlenen organizasyondaki 3. ve son maçında ev sahibi Bosna Hersek'ten OK Kula-Gradacac'ı 3-0 (25-16, 25-17, 25-20) yendi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvayı, 6 puanla Zeleznicar Lajkovac'ın arkasında 2. sırada bitiren Çanakkale Belediyespor, gümüş madalyanın sahibi oldu.

7 puanla şampiyon olan Zeleznicar Lajkovac, 2018 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Çanakkale Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni geçen sezon 6. sırada tamamlayarak kupada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştı.