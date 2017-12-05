Voleybol: Erkekler CEV Kupası

05.12.2017 20:55:14

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası 16'lı final turundaki ilk maçında deplasmanda Romanya temsilcisi SCM "U" Craiova'yı 3-0 mağlup etti.

Kupaya 16'lı final olarak adlandırılan 2. turdan dahil olan Ziraat Bankası, Craiova kentindeki Polivalenta Salonu'nda oynanan ve 78 dakika süren mücadeleyi 25-22, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 20 Aralık Çarşamba günü Samsun'daki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Eşleşmenin galibi, 8'li final turuna yükselecek.