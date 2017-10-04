SON HABERLER
AK Partili Turan'dan 'saray masrafı' açıklaması
Gümüşhane'de silahlı kavga: 3 yaralı
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 17 ölü
Google Pixel 2 ve yeni ürünlerini tanıttı
GÜNCELLEME - Kastamonu'daki cinayet
Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Yemen'de 3 kişiden 2'si açlık tehlikesinde
'Kasırgalar ısınan dünyanın yeni normali olacak'
Bursasporlu futbolcuların en zor maçı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi:
Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak
Caner Erkin'e doğum günü kutlaması
Türkiye-İzlanda maçına doğru
Limak Filarmoni Orkestrası başkentte
ABD konsolosluk çalışanı tutuklandı
Caner'e sürpriz doğum günü
Öksüz ile konuşan eski Başbakanlık Müşaviri Sarıkoca savunma yaptı
Bunu yapan insan olamaz !
2. Ordu Komutanı sınırdaydı
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
Voleybol: Efeler Ligi
Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankası: 3
04.10.2017 21:54:00
Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tatbikatlara 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.
04.10.2017 22:24:23
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
04.10.2017 22:20:43
İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda kıskıvrak yakalandı.
04.10.2017 21:48:16
İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı Türkiye'ye geldi.
04.10.2017 21:47:42
Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı.
04.10.2017 21:47:27
'500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm programı kapsamında 500 bin bağımsız birimi yenileyeceklerini, bu kapsamdaki yasanın yakında çıkacağı söyledi.
04.10.2017 21:34:07
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
Manisa'ya giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde IKBY tarafından yapılan referanduma sert tepki gösterdi.
04.10.2017 21:32:51
TİMETÜRK
SON
HABERLER
AK Partili Turan'dan 'saray masrafı' açıklaması
Yemen'de 3 kişiden 2'si açlık tehlikesinde
Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak
ABD konsolosluk çalışanı tutuklandı
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aamir Khan Türk hayranlarıyla buluştu
Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
2. Ordu komutanı Habur sınırında
İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehi
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
'500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutu
Antalya'da motosiklet şarampole devrildi: 2 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamaney ile bir araya geldi
Bahçeli'den Turgutlu teşkilatına ziyaret
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
A Milli Takım Antalya'daki hazırlıklarını tamamladı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
Meteoroloji'den kar uyarısı!
THY Uçuş Eğitim Başkanı Şekerci hayatını kaybetti
İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
Oxford, Myanmar liderine verdiği nişanı geri alıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Gümüşhane'de silahlı kavga: 3 yaralı
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 17 ölü
Google Pixel 2 ve yeni ürünlerini tanıttı
GÜNCELLEME - Kastamonu'daki cinayet
Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
'Kasırgalar ısınan dünyanın yeni normali olac
Bursasporlu futbolcuların en zor maçı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi:
Caner Erkin'e doğum günü kutlaması
Türkiye-İzlanda maçına doğru
Limak Filarmoni Orkestrası başkentte
Caner'e sürpriz doğum günü
Öksüz ile konuşan eski Başbakanlık Müşaviri S
Bunu yapan insan olamaz !
2. Ordu Komutanı sınırdaydı
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
Kars'ta cuntacılıkla suçlanan askerler hakim
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tu
Osmanlıspor, Antalya yolcusu
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Yemen'de 'açlık tehlikesi'
Voleybol: Toplu sonuç
Voleybol: Efeler Ligi
Yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı cina
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Samet Aybaba
Hale Soygazi
Celaleddin Ökten
Mustafa Kemal Atatürk
Numan Kurtulmuş
Timeturk.com
Sayfamızı Facebook'tan takip edin.
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
EĞİTİM
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
MEDYA
TARİH
ANALİZ
YEMEK TARİFLERİ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları