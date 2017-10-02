'Vodafone FreeZone 5'te 5' talihlileri belli oldu

02.10.2017 12:00:29

Vodafone FreeZone çatısı altında BAUSuperMassive eSports iş ortaklığıyla geliştirilen "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketleri kapsamında sunulan GSM dışı faydalara hak kazanan ilk talihliler belli oldu. 25 talihli BAUSuperMassive takımı oyuncularıyla bir araya gelerek, oyun içinde oynadıkları pozisyonun profesyonel oyuncusu ve BAUSuperMassive Koçu Onur Aksu'dan koçluk aldı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketleri kapsamında sunulan GSM dışı faydalara hak kazanan 25 talihli belli olurken, şanslı üyeler, Türkiye'nin espor takımlarından BAUSuperMassive'in oyuncularıyla bir araya geldi. Onur Aksu'dan koçluk alan FreeZone'lu gençler, kendi oyunlarını kaydederek bu oyun üzerinden takımın ve koçun yorumlarını dinledi, kendi oyunlarını geliştirme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'de 33 milyonu geçen kullanıcı sayısı ve 1 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile her geçen gün büyüyen espor pazarına 5 yılda 30 milyon lira değerinde desteğe hazırlandıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Espor izleyici sayısı 2017'de dünyada 385 milyon olarak tahmin ediliyor. Son 5 yıldır yüzde 10'un üzerinde bir yıllık büyüme ortalaması gösteren izleyici sayısının artışında yavaşlama beklenmiyor. Oyun pazarında oyuncular ve izleyiciler büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturuyor.

Araştırmalara göre, YouTube'da en çok izlenen ikinci kategori oyun kategorisi olurken, toplam oyun içeriği de 6 bin yıla denk geliyor. Türkiye'nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile yaptığımız iş ortaklığı kapsamında genç abonelerimiz için espor dünyasında bir ilk olan 'Vodafone FreeZone 5'te 5' oyun paketlerini geliştirdik. Bu paketlerden yararlanan 25 şanslı abonemize BAUSuperMassive eSports takımının efsane oyuncularından koçluk alma imkanı sağladık. Vodafone FreeZone olarak, genç abonelerimize yeni özgürlük alanları sunmaya devam edeceğiz."





- "Türkiye'de bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor"





Kişilerin sosyalleşmesinin espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrildiğini belirten BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş ise, espor'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini kaydetti.

Baş, Türkiye'de bir oyun finali için 15 bin biletin 2 saat içinde tüketildiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"2024'te espor'un olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu, aslında espor'dan çok olimpiyatlara fayda sağlayacak, çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak. Biz de bu alanda doğru zamanda doğru noktada konumlanarak 2 sene önce BAUSuperMassive'i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık. Takımımızın Vodafone iş ortaklığıyla, Vodafone'un global marka değeriyle birlikte daha da güçlendiğine inanıyoruz. Bugün de burada bu iş ortaklığımız kapsamında 25 oyunsever arkadaşımızla bir araya gelerek güzel bir deneyim yaşadık. Onlara profesyonel oyuncularımızdan koçluk alma imkanı sunduk. Vodafone ile iş ortaklığımızın uzun vadeli olmasını diliyoruz."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketleri, oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşuyor. Oyuncuların en sık takip ettiği platformlardan YouTube iş birliğiyle hazırlanan oyun paketleriyle genç aboneler internetinden yemeyen YouTube paketine sahip oluyor.

Ayrıca, BAUSuperMassive eSports takımıyla her ay yapılacak etkinliklere çekiliş hakkı, BAUSuperMassive eSports markalı ürünlerde Lidyana.com'da yüzde 50 indirim, oyun pazarında genç kitle tarafından en çok tercih edilen ödeme platformu olan ininal sanal kartında 10 lira hediye ve Hepsiburada.com'daki en iyi oyun ekipmanlarında yüzde 25'e varan indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar.