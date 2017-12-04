Vladimir Putin listesi verdi! 9 ABD'li var

04.12.2017 15:30:47

ABD'nin Sputnik ve Russia Today'i (RT) yabancı ajan olarak kaydetmesinden sonra Rusya'dan 25 Kasım'da yurtdışından finanse edilen basın kuruluşlarının benzer şekilde kaydedilmesine yönelik kararname geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Adalet Bakanlığı'na konuyla ilgili kayıt işlemlerine başlaması yönünde talimat verdi.

LİSTEDE KİMLER YER ALACAK?

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden Sputnik'e konuşan bir kaynak da listede hangi basın kuruluşlarının yer alacağı yönünde bilgi verdi.

Kaynak "Bakanlık bu hafta ilk basın kuruluşlarının kaydını yapacak. Bunlar arasında daha önce Bakanlık'tan uyarı alan 9 ABD'li basın kuruluşu yer alacak" dedi.

Russia Today'in (RT) lobicilik yapan kuruluşlarının yabancı ajan olarak kayıtlı olmasını öngören FARA isimli yasa kapsamına alınması gerektiği iddiasıyla kuruma yönelik kısıtlamalar getirilmesinin ardından, Rusya Adalet Bakanlığı, bazı ABD'li basın kuruluşlarına 'benzer şekilde karşılık verebilecekleri' yönünde uyarı göndermişti. Uyarı gönderilenler arasında Voice of America, Current Time, Radyo Free Europe/Radio Liberty gibi ABD'li kuruluşlar yer almıştı.