VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

05.10.2017 09:36:09

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 129.200 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanarak 129.225 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de fabrika sipraişleri başta olmak üzere açıklanacak makeoekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.600-130.000 bandının direnç bölgesi, 126.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.