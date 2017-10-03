VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 128.300 seviyesinde dengelendi
03.10.2017 09:38:02
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 128.300 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kazanarak 128.325 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin destek, 130.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.