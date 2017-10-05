Vincent Janssen: Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok

05.10.2017 12:45:28



Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün gazetesine açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Janssen, "Açıkçası bu seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Bu sene Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için Lig'e çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok" diye konuştu.



Sarı-lacivertli futbolcunun röportajının tamamı şöyle:



ÖNCELİKLE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NE HOŞGELDİN JANSSEN. NEDEN FUTBOL VE SENİN FUTBOLU SEÇMENDEKİ ETKENİ BİZE ANLATIR MISIN?



"Futbolla tanışmam 5-6 yaşlarımda oldu, futbola arkadaşlarım ile oynayarak başladım. Futbol oynarken büyük bir zevk aldığımı hissettim. Bu yüzden futbol oynamaya devam ettim. Herkes beni futbolcu olmaya ikna etti. Ben futbol oynamayı çok seviyorum."



SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE'YE GELDİN. GELMEDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE İLGİLİ BİLDİKLERİN NELERDİ?



"Fenerbahçe'ye gelmeden önce başka Hollandalı futbolcuların burada forma giydiğini biliyordum. Bu yüzden Fenerbahçe hakkında daha önce burada oynamış Hollandalı futbolculardan dolayı bilgim vardı. Kuyt, Van Hooijdonk oynadı, Van Persie şu an hala oynamaya devam ediyor. Ben de dolayısıyla zaman zaman maçların özetlerini de olsa takip etme fırsatı buluyordum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu takıma gelmeden önce biliyordum. Benim ile iletişime geçtiklerinde çok mutlu oldum. Güzel bir iletişim süreci geçirdik. İkna olmam hiç zor olmadı."



BİR FORVET FUTBOLCUSU OLARAK KENDİNİ NASIL TANIMLARSIN?



"Güçlü bir forvet olarak tanımlıyorum kendimi. Her zaman takıma yardım etmeyi seven, sahada bütün mücadeleyi veren, eforu en fazla şekilde gösteren bir futbolcuyum. Pres yapmayı, saha içerisinde savaşmayı, takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seven bir futbolcuyum. Gol ve asistlerle takımıma katkıda bulunmayı isteyen bir forvetim."



HER TAKIMDA İLK 11'DE OLMAK İÇİN HER ZAMAN FORMA REKABETİ VARDIR. BUNUN İÇİN NELER SÖYLERSİN?



Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığınız zaman tabii ki bu bahsettiğiniz rekabet daha da çok oluyor. Ama bu rekabet bir yönden iyi hem takım hem futbolcu adına. Rekabet her zaman sizi daha güçlü olmak zorunda olan ve şans verildiğinde ise en iyi şekilde değerlendirmek zorunda bırakır. Dediğim gibi bu rekabet herkes için faydalı olur."



FENERBAHÇE'DE HEDEFLER HER SEZONDA ŞAMPİYONLUKTUR. BU SENEDE ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYIYIZ. SEN DE TAKIMA KATILDIĞIN SÜRE İÇERİSİNDE BUNUN İLE İLGİLİ NELER SÖYLERSİN?"Açıkçası bu seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Bu sene Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için Lig'e çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok."



FENERBAHÇE'Lİ TARAFTARLAR HOLLANDALI FUTBOLCULARI NEDENSE ÇOK SEVİYOR. ÖRNEKLER DE VAR; MESELA VAN PERSİE, DİRK KUYT ESKİDEN VAN HOOİJDONK VARDI. BU OYUNCULARIN ÖRNEK ALDIĞIN TARAFLARI VAR MI BUNLAR İÇİN NELER SÖYLERSİN?



"Her oyuncu farklıdır. Farklı özellikleri vardır. Benim örnek aldığım en önemli noktalar, onlar gibi başarılı futbol oynamak. Çünkü Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Sahada iyi savaştığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman başarı da devamında gelecektir. Geçmişe çok bakmadan onların başarılarını örnek alarak aynı şekilde başarılı olmak istiyorum."



BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TRİBÜNDEKİ ATMOSFER SENİ NASIL ETKİLEDİ? BİR PENALTI YAPTIRDIN VE BİR DE PENALTIDAN GOL ATTIN. BUNLAR İÇİN DUYGULARIN NASILDI ANLATIR MISIN?



Gerçekten derbi maçında müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız gerçekten takıma inanılmaz derecede destek oldular. Maçı kazanmayı kesinlikle hakettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı. Geçmişte oynadığımız maçları göz önünde bulundurduğumuz zaman atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı."



ANNENİZİN ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU YÜZÜCÜ OLDUĞU DOĞRU MU VE AİLENİZDE BAŞKA SPORCU VAR MI?



"Evet annem eski Dünya Şampiyonu yüzücü. Kız kardeşlerim yüzme sporuna meraklılar. 2 kardeşimde çok yüksek seviyelerde yüzücülerdi. Fakat şu anda yüzmeye devam etmiyorlar. Okullarına odaklanmış durumdalar ama kardeşlerimden biri 2 sene önce Bakü'de gerçekleştirilen Gençler Olimpiyatları'nda madalya kazanmıştı."



HOLLANDA LİGİ'NDE 27 GOL İLE GOL KRALI OLMUŞTUN. JANSSEN BU PERFORMANSINLA FENERBAHÇE'DE GOL KRALI OLABİLİR MİSİN?



"Açıkçası sayı olarak bir hedefim yok diyebilirim. Benim için öncelik Fenerbahçe'de iyi bir takım olup şampiyonluk hedefine ulaşmak. Şampiyon olduktan sonra gol kralı olup olmadığımı çok da önemsemiyorum. Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum."



HENÜZ BU SORUYU SORMAK İÇİN ERKEN AMA FENERBAHÇE'DE KALICI OLMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜN?



"Henüz bu dediğiniz değerlendirmeyi yapmak için çok erken. Öncelikle bu sezonun nasıl geçeceğine bakmamız gerekecektir. Sonrasında gidişata bakılır. Futbolda ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz."



FENERBAHÇE TARAFTARI SENİ ÇOK SEVDİ. TARAFTARIMIZA BİR MESAJIN VAR MI?



"Fenerbahçe taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler takım olarak çok çalışıyoruz. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan istediğim desteklerine devam etmeleri ve bizleri yalnız bırakmamalarıdır.