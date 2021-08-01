Victoria taçlı güvercinin eşsiz güzelliği

İşte tam isabet anları; 'Harikasın Mete!'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Milli sporcumuz bu başarıyla ülkemize hem olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi!