Vestel Perakende Akademisi'ne ödül

02.10.2017 12:09:09

Vestel Perakende Akademisi (VPA), Stevie Ödülleri'nden 3 ödül aldı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 15 yıldan bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri'nde bu yıl Vestel; "Satışçı Eğitimleri" dalında altın, "Yetenek Geliştirme" ve "Yönetici Eğitimleri" dallarında ise bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Sektörde ilk olan Vestel Perakende Akademisi ile hem bayilerimizi hem de çalışanlarımızı aynı çatı altında buluşturduk. Uzman eğitmenlerimiz, perakende matematiğinden görsel mağazacılığa kadar birçok farklı konuda dersler veriyor. Hedefimiz sektörümüzde yol gösterici olmaktı" dedi.