Vertigo'da ilaç fayda etmeyebiliyor ancak çözümü imkansız değil

Vertigo (sürekli baş dönmesi) tedavisinde hastayı dinlemenin tedavide en önemli kısım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Muayene ve hasta öyküsü ile tanı koymak mümkün. Kulak kaynaklı belirtiler şiddetlidir, hasta ölecekmiş gibi hisseder, hayatında kusmadığı kadar kusar ve dünya şiddetli şekilde döner. Beyincik kaynaklılar ise dengesizlik ile tanımlanıyor ve yürürken dengesizlik görülüyor. Muayene teknikleri ile hastayı yürüterek yatırıp kaldırarak kaynağını tespit ediyoruz. Kulaktan ise hangi kulak içinden olduğunu da tespit edebiliyoruz" diyor. VERTİGO TEDAVİSİNDE ÖZEL BİR MANEVRA KULLANILIYOR Vertigo tedavisi altta yatan hastalığa göre yapılıyor. Örneğin orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotikler kullanılıyor. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon varsa cerrahi tedavi gerekebiliyor. Menier hastalığında hastalara tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar veriliyor. Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Vertigo, kulaktaki terazinin bozulması nedeniyle oluşmuşsa tedavi seçeneklerinin değiştiğini belirtiyor ve tedavi yaklaşımı ile ilgili ilginç bilgiler veriyor. Tedavide kulağın kan akışını hızlandıran ilaçlar kullanılıyor. Ancak kulak kristal kopmasında ilaç tedavileri çok fayda sağlamıyor. Kopmanın hangi kulakta olduğunu bulduğumuzda kulak ve başı aynı yöne özel bir manevra ile çeviriyoruz. Bu yöntem ile kristalleri olması gereken yere gönderebiliyoruz. Kulak su basıncı ile ilgili rahatsızlıklarda su üretimini ya da basıncı azaltacak ilaçlar kullanıyoruz.