03.10.2017 09:35:25

Karar gazetesi bugün "Vergi zammı S-400 için" başlığıyla manşete çıkardığı haberinde söz konusu rakamın Rusya'dan alınması planlanan S400 füze sistemi için telaffuz edilen 2.5 milyar dolarlık rakama denk olduğunu yazdı.



MYV'NİN TEK BAŞINA KATKISI: 2,8 MİLYAR



Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), tek başına 2,8 milyarlık katkı yapacak. Vergiler konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, “MTV'den elde edilen ilave gelir 2,8 milyar liraysa, sadece bir silah sistemine vereceğimiz miktar ki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret ve ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık” diye konuştu.



YA BÜTÇE AÇIĞI YA VERGİ



Söz konusu tedbirlerin finanse edilmesi için ya bütçe açığı verilmesi ya da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Şimşek, MTV artışının kapsamına ilişkin de “Artış mevcut bütün araçları kapsıyor” dedi. Şimşek, söz konusu vergi artışına ilişkin bir soru üzerine, “Bize ilk gelen bilgi, sayın Başbakanın bütün bunlarda benzer bir yaklaşım sergilediği yönünde” ifadelerini kullandı.

HAZİNE'YE BORÇLANMA YETKİSİ



Diğer taraftan, Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemleri, “yüksek etkili koruma” kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Hazine borçlanma limitinin aşılmasına ilişkin bir soruya ise Mehmet Şimşek, şu yanıtı verdi: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndaki harcamalar öngörümüzün çok üzerinde. Bakanlar Kurulunun yüzde 10 ilave yetkisi var ama yeterli olmuyor. Torba Tasarı'da ilave borçlanma yetkisi için de bir madde var.”

TAŞERONA YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM



Şimşek, taşeron işçilere kadro konusunun da sorulması üzerine, “Bu sene sonundan önce bu konu tamamen çözülecek. Gerek Maliye Bakanlığımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuları epey çalıştılar. Neredeyse artık nihai karar verme aşamasına gelindi ama hükümetimizin verdiği bir söz, Başbakanımız çok net bir şekilde bu sene bu sorunun çözüleceğini söyledi” değerlendirmesinde bulundu.

BEDELLİ GÜNDEMDE DEĞİL



Her 100 liralık verginin 24 lirasının eğitime harcandığına işaret eden Şimşek, Türkiye'de eğitime erişimde sorun yaşanmadığını, kalitenin artırılması için çaba gösterildiğini söyledi. Bedelli askerlik konusunda düzenlenen yoğun kampanyalara dikkat çekilmesi üzerine Şimşek, “Daha önce de çok net ifade edildi, ‘gündemde değil” diye. Benim konum değil. Kampanyalar sürekli var.” değerlendirmesinde bulundu.

MTV'DE GERi ADIM



Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu 4 saat sürdü. Toplantıdan son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan ve tepki çeken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geri adım işareti verdiği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) değişikliğe gidilmesine karar verildi. Hükümetin aldığı kararla vergi zammı miktarı yüzde 40'tan aşağı çekilecek. Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuyla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın dün Meclis resepsiyonunda yaptığı değerlendirme oldu. Farklı kesimlerin de oldu. Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz MTV'nin kanun tasarısında ön görülen rakamdan makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi. Bu konuda Maliye Bakanı Naci Bey gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir.”



Hükümet Sözcüsü Bozdağ, yüzde 40'lık MTV zammının alınan kararla yüzde kaça çekileceğiyle ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.