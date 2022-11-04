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Vergi ve harçlar cep yakacak

Enflasyonda, ekim ayı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 24 yılın zirvesi yenilenmiş oldu.

2022-11-04 12:08:54

Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 3.54 arttı; yıllık TÜFE yüzde 83.45'ten yüzde 85.51'e yükseldi. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. TİMETÜRK Ekonomi Müdürü Mehmet CANITATLI, bu konuda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

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