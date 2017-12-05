Venezuela'nın BM Büyükelçisi istifa ediyor

05.12.2017 21:51:44

Venezuela'nın BM Büyükelçisi Rafael Ramirez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatı üzerine görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Ramirez, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ekonomik meseleler konusundaki fikirlerini alenen dile getirdiği için Maduro'nun talebi doğrultusunda istifasını sunduğunu kaydetti.

Rafael Ramirez, hesabında 4 sayfalık bir mektuba yer vererek eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in başlattığı sosyalist devrime 10 yılı aşkın hizmet ettikten sonra görevini bıraktığı için üzgün olduğunu belirtti.

Ramirez, Chavez'in ideallerine sadık kalacağını da vurguladı.

Venezuela'da eski petrol çarı olarak anılan Ramirez'in geçen haftalarda kuzeni ve geçmişte yardımcılığını yapan bazı kişiler yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.