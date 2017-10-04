Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Putin'e teşekkür

04.10.2017 19:03:36



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de bir araya geldi. Maduro görüşmede Putin'e, "Yaşadığımız zor zamanlarda siyasi ve diplomatik desteklerinizden dolayı size teşekkür ederim" dedi. Maduro, "Tahıl üzerine yapılan anlaşmadan dolayı çok minnettarım, Venezuela'da tüketimin istikrarlı bir şekilde devam etmesine yardımcı oldu" dedi.



Maduro'nun Anayasa'nın değiştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkede hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Hükümet karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 120 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.