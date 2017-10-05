Venezuela'dan iş adamlarına çağrı

05.10.2017 13:51:24

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaretinde, Türk şirketleriyle çalışmayı çok istediklerini belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gordils ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Baran'ı ziyaret etti.

Gordils, başta madencilik ve inşaat olmak üzere pek çok alanda Türk şirketleri ile çalışmak istediklerini belirterek, para transferinin kolaylaştırılması konusunda Türkiye ile anlaşma yapacaklarını bildirdi. Ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk lirasını da kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Gordils, Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada iki kez ülkesine uçuşu bulunduğuna dikkati çekti. Gordils, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Türk şirketleriyle çalışmayı çok istiyoruz." dedi.

Baran da her iki ülkenin de ticaretin geliştirilmesine ihtiyacı olduğunu belirterek, ticaretin Türk lirası ile yapılmasının kendilerini memnun edeceğini aktardı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ziyaretinin Türkiye'ye verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya ile ticareti geliştirmeye çok önem veriyor. İnşallah halihazırda düşük seviyede bulunan ticaretimizi artırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye ile Venezuela arasında aşılması gereken sorunların da nakliye, bankacılık işlemleri ve ihracat belgesi alımının uzun sürmesi, gümrüklerdeki prosedürlerin fazla olması, fazladan gümrük vergisi ve para transferiyle ilgili problemler olduğunu kaydetti.