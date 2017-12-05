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Ve beklenen kar İstanbul'a geldi
Meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı İstanbul'a yağdı
05.12.2017 23:39:14
Meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı İstanbul'a yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı.
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tan
Hamas'tan 'Kudüs için öfke cuması' çağrısı
ABD'de Hakan Atilla davası
38. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi
ABD'den çalışanlarına Kudüs'ün Eski Şehir böl
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tan
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tan
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Almanya'daki tren kazası
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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