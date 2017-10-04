Vatandaşlar yetişti ama...Genç komiser hayatını kaybetti

04.10.2017 08:34:05

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşhane-Kelkit karayolu Çayırardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Taş'ın kullandığı 61 NH 671 plakalı Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Taş'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili olan Komiser Yardımcısı Hüseyin Taş, yıllık iznini alarak Elazığ'da doğum izninde bulunan eşinin yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.