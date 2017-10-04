'Vatandaşın vicdanında idama mahkum edildiler'

04.10.2017 18:08:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Ahmet Özel, "Burada yargılanan sanıkların tamamı vatandaşın vicdanında idama mahkum edilmiştir." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı avukatı Ahmet Özel, gazetecilere açıklama yaptı.

Darbecilerin suçüstü yakalandığına dikkati çeken Özel, "Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman ilk defa suçüstü yakalanmış darbeciler. Bugün yargılamanın neticesinde karar verildi." diye konuştu.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Özel, "Burada yargılanan sanıkların tamamı vatandaşın vicdanında idama mahkum edilmiştir." dedi.