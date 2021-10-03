Van Gölü'nün çekildiği alanda mısır yetiştirdi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Seyfullah Kasımoğlu'nun (49) 100 dönümlük tarım alanı, Van Gölü'nün 1992-1996 yıllarında 2,5 metre yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Van Gölü su seviyesinin 1997 ile 2002 yılları arasında kuraklığa bağlı olarak 2 metre 10 santimetre düşmesi ile birlikte de tapulu araziler gün yüzüne çıktı. Kasımoğlu da bu alanı yeniden ekip biçmeye başladı ve 3 yıl boyunca 100 dönüm araziye mısır ekerek, bu sene 400 ton ürün elde etti.