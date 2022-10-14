Van Gogh'un ünlü 'ayçiçeği' tablosuna saldırı!

İklim aktivistleri oldukları belirtilen iki genç, Londra'daki National Gallery'de Holandalı ünlü ressam Van Gogh'un 'Ayçiçeği' tablosunun üzerine domates çorbası fırlattı.

Olaylar ilgili görüntülerde, Just Stop Oil (petrolü durdurun) yazılı tişörtlerinde iki kişinin içinde domates çorbası bulunan kutuları açıp, kendilerini duvara tutkalla yapıştırmadan önce başyapıtın üzerine attıkları görülüyor.

Polis, iki kişinin tutuklandığını söyledi.

GALERİDEN AÇIKLAMA

Galeriden yapılan açıklamada, resmin camla kaplı olduğu ve bu nedenle hasar görmediği belirtildi.

Trafalgar Meydanı'ndaki müzeden yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 11'den hemen sonra Ulusal Galeri'nin 43 numaralı odasına iki kişi girdi. Çift, Van Gogh'un Ayçiçekleri (1888) adlı tablosunun yanındaki duvara kendilerini yapıştırmış gibi göründü. Ayrıca resmin üzerine domates çorbası gibi görünen kırmızı bir madde fırlattılar. Oda ziyaretçilerden arındırıldı ve polis çağrıldı. Görevliler şu anda olay yerinde. Çerçevede ufak bir hasar var ama resim zarar görmemiş" denildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Metropolitan Polisi şunları söyledi:

"Bu sabah üzerlerindeki tişörtlerde iki Just Stop Oil (petrolü durdurun) protestocu bir tablonun üzerine bir madde attıktan sonra kendilerini duvara tutkalla yapıştırdılar. Görevli memurlar Ulusal Galeri'de hızla olay yerine geldiler. Her iki genç de de mekana zarar vermekten ve izinsiz girişten suçlanarak tutuklandı."

EYLEMCİLERİN MESAJI

Olayla ilgili videoda bir protestocu şöyle bağırıyor:

"Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa yaşam mı? Yemekten daha mı değerli? Adaletten daha mı değerli? Bir tablonun korunması mı yoksa gezegenimizin ve insanlarımızın korunması mı daha çok endişe duyuyor?"

Eylemciler ayrıca hayat pahalılığına, ekonomik krize ve "bir kutu çorbayı bile ısıtmaya gücü yetmeyen milyonlarca soğuk, aç aileye" dikkat çekti.

VAN GOGH'UN TABLOSU

Resim, Van Gogh'un 1888 ve 89'da yarattığı, beşi dünyanın dört bir yanındaki galerilerde ve müzelerde sergilenen yedi Ayçiçekleri resminden biri. Van Gogh, sanatçı arkadaşı Paul Gauguin'i ziyaret etmeden önce Fransa'nın Arles kentindeki evini dekore etmek için bu tabloyu yapmış.

Galeri, ayçiçeği resimlerini "Van Gogh'un en ikonik ve en sevilen eserleri arasında" olarak tanımlıyor.

Eylem, aynı grubun üyelerinin aynı galeride John Constable'ın Hay Wain'inin üzerine kağıt yapıştırmasından üç ay sonra gerçekleşti.

BBC