Van'da zehir tacirlerine büyük darbe

04.10.2017 10:52:36

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Van'da narkotik polisleri, 'Şila' isimli dedektör köpekle hafifi ticari kamyonette yaptıkları aramada 103 paket halinde toplam 52 kilo 120 eroin ile 5 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirdi.Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerim, ilimiz İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesinde durumundan şüphelenmek durdurulan 65 plakalı hafif ticari kamyonette narkotik dedektör köpeği 'Şila' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada: 103 paket halinde toplam 52 Kilo 120 gram eroin ve 5 paket halinde toplam 5 kilo 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak EÜ. ve H.K. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.Açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu -uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.