Van'da uyuşturucu operasyonu

04.10.2017 10:56:05

Van'da bir kamyonette yapılan aramada 52 kilo 120 gram eroin ile 5 kilo 22 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 65 BG 157 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da katıldığı aramada, aracın bagaj kısmında 103 paket halinde 52 kilo 120 gram eroin ile 5 paket halinde 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki E.Ü. ve H.K. gözaltına alındı.