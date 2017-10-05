Van'da trafik kazaları MOBESE'de

05.10.2017 13:47:05

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Van'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, ambulans kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.Van'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına takıldı. İlk kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve orta şeritten ilerleyen hafif ticari kamyonetin, karşı yöne gitmek isterken sol şeritten ilerleyen diğer aracın önüne kırmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kaza yapan araçların arkalarından seyreden ambulans sürücüsü kazayı fark edip aniden direksiyon kırarak kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu diğer iki trafik kazası da MOBESE kameralarına yansırken, kazalarda yaralananların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları belirtildi.(Şükrü Akyüz/İHA)