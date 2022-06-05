Van'da tarihi kalede 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

Van halkının da, Vanlı hemşehrilerimizin de bu yüksek kültürünün bir sonucudur. Niçin? Çünkü kahvaltılarda elde edilen ürünlerde alın teri, emek, yüzlerce yılllık birikim, doğatan, tabiattan elde ettikleri ürünler vardır. Bunu da nasıl verirler. Hayatı, yaşamı, dünyayı algılayışıyla verirler. Bu mükemmel bir anlayıştır. Van kahvaltısı önemli bir kültüren unsurdur. İnsana ve yaşama olan herşeye değer katacağız, değer üretenlere de değerli kılacağız. Bunu da yaparken büyük bir uzlaşmayla, kaynaşmayla yapacağız. Burada taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koyacağız.