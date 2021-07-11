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Van'da göçmenlerin minibüsü takla atıp, alev aldı: 11 ölü, 21 yaralı

Van'da, dün gece kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı 20 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Afganistan ve Pakistan’dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman balık istifi araçlara yüklenerek kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor.

2021-07-11 11:11:20
Feke'nin mis kokulu lavanta bahçeleri

Feke'nin mis kokulu lavanta bahçeleri

Adana'nın Feke ilçesindeki bahçeleri ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. Mor lavantaları doğal fon olarak kullanan ziyaretçiler, Torosların eteklerindeki mis kokulu bahçelerde dolaşarak vakit geçiriyor. Bahçenin sahibi Pınar Özsoy, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır lavanta bahçesiyle ilgilendiğini ve tahmin ettiğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Çevre illerden gelen ziyaretçiler de olduğunu belirten Özsoy, 'Birçok ilden ziyaretçilerimiz geliyor. Günlerimiz çok güzel geçiyor, misafirlerimizden rağbet görüyoruz. Seneye, bahçemize daha farklı şeyler eklemeyi düşünüyoruz.' dedi
Aşı karşıtlığı ve kafa karışıklığı artıyor

Aşı karşıtlığı ve kafa karışıklığı artıyor

İnsanların kafası çok karıştı birtakım doktorlar aşı olunmadığı taktirde insanların çok hızlı ölebileceğini söylerken bazı doktorlarda aşı olmanın yan etkilerinin çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünya iki farklı kutuba ayrılmış durumda aşı taraftarları ve aşı karşıtları şeklinde. İzleyeceğiniz Prof. Dr. Sucharit Bhakdi aşı ile alakalı bir takım iddialarda bulunuyor fakat bunların doğru olup olmadığını yetkililer açıklayacak. İşte o iddialar...
Çocukların bahşiş uğruna tehlikeli oyunları

Çocukların bahşiş uğruna tehlikeli oyunları

Erzurum'da yaz aylarıyla birlikte artan düğün törenlerinin vazgeçilmez geleneği zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına sebep oluyor. Kentin değişik noktalarındaki düğün konvoylarından bahşiş almak isteyenler, trafikteki tehlikelere aldırmadan ilginç yollara başvuruyor. Bazıları çekyatla gelin aracının önünü keserken, bazı çocuklar da otomobillere tutunarak zarf içindeki bahşişi kapma mücadelesi veriyor.
Kapı ziliyle değişen bir hayatın hikayesi: 'Allah, seni önemsiyor!'

Kapı ziliyle değişen bir hayatın hikayesi: 'Allah, seni önemsiyor!'

Adana'da vaiz olarak görev yapan İdris Polat, anlattığı hikayeler ve hitabetiyle dikkat çekiyor. Polat'ın, bir kapı ziliyle değişen hayatın hikayesini anlattığı anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekiyor.
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