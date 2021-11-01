Vampir Efsanesi Nasıl Doğdu; Tarih Boyunca Vampirlerle İlgili Neler Yaşandı

Vampir, dünya çapındaki folklordaki diğer birçok şeytani yaratığın işlevine benzer bir işlev görüyordu: Bakteri ve virüs bilgisinin olmadığı bir zamanda, çeşitli sorunlardan, özellikle de hastalıkların sorumlusu olarak görüldüler.

Tarih boyunca, çeşitli hastalıkların vampirlerle bağlantılı olduğuna dair efsaneler üretildi. Vampirlerle ilgili inançlar zaman içerisinde değiştiğinden dolayı hiçbir hastalığın vampir efsaneleri için temel, "saf" bir köken olarak belirlenememesi ise şaşırtıcı değil.