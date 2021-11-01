Vampir Efsanesi Nasıl Doğdu; Tarih Boyunca Vampirlerle İlgili Neler Yaşandı

Vampir hikayelerinin bu kadar fazla yayılmasının sebeplerinin en başında, yukarıda da söylediğimiz gibi hastalıklar geliyor. O sıralarda Doğu Avrupa'da yaşanan Büyük Vampir Salgını dönemi sadece bir hastalık dönemi değil, aynı zamanda siyasi ve dini bir çalkantı dönemiydi.
18. yüzyıl boyunca, Doğu Avrupa, yerel kültürlerin çoğu zaman bastırılmasıyla birlikte, yerli ve yabancı güçler bölge üzerinde kontrollerini uygularken, içeriden ve dışarıdan baskıyla karşı karşıya kalıyordu. Örneğin Sırbistan, Orta Avrupa'daki Hapsburg Monarşisi ile Osmanlılar arasında mücadele ediyordu. Polonya yabancı güçler altındaydı, Bulgaristan Osmanlı yönetimi altındaydı ve Rusya, Büyük Çar Peter'ın politikaları nedeniyle dramatik bir kültürel değişim geçiriyordu.
kaynak: CHIP Online