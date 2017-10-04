Valizden 15 paket uyuşturucu çıktı

04.10.2017 16:27:45

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla 15 kilo 371 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul aktarmalı Trabzon Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu S.E.N'nin valizinde yoğunluk farkı tespit edildi. X-ray taramasının ardından narkotik dedektör köpeği Niki'nin de tepki vermesiyle açılan valizde, içinde yeşil maddeler olan 15 adet vakumlanmış paket bulundu.

Paketlerden alınan numunenin analizi sonucunda, 15 kilo 371 gram esrar tespit edildi.

Savcılığa sevk edilen S.E.N, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.