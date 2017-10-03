Valilikten saldırı açıklaması

03.10.2017 16:10:08

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Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit olduğu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca bugün 09.45 sıralarında görevli olduğu kışladan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde sivil araç içerisinde bir teröristin silahlı saldırısına uğramıştır. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca Silvan İlçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 11.15 sıralarında şehit olmuştur. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'ya Allahtan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.