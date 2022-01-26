Vali Yerlikaya Uyarmıştı; Basın Ekspres'te Kalan Araçlar Çekiliyor
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.
En Güzel 5 Gol | LaLiga Santander 22. Hafta 2021-2022
LaLiga Santander’in 22’nci haftasında oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel goller atıldı. Listenin ilk sırasında Atletic Bilbao’ya Rayo Vallecano deplasmanında galibiyeti getiren Nico Serrano’nun attığı gol yer aldı. Haftanın en iyi 5 golü listesi şu şekilde;